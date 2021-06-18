Это не догма — в СНБО требуют пересмотреть минские соглашения

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Секретарь СНБО не видит возможности выполнить минские соглашения без изменений в них.

В эфире программы «Право на власть» 17 июня секретарь СНБО Алексей Данилов раскритиковал украинских политиков, которые требуют от власти в одностороннем порядке выполнить минские соглашения.

Он подчеркнул, что соглашения не явля. тся догмой, и Россия сама их нарушает.

Они в свое время подписывали эти соглашения, это не значит, что мы должны, как написано, так и отрабатывать. Скажите, пожалуйста, что делать? В минских соглашениях написано, что Путин должен был выдать 630 тыс. паспортов? Кто там сейчас выборы должен проводить? Граждане, имеющие российский паспорт, сейчас будут по украинскому закону голосовать? Это чушь! — возмутился Данилов.

Данилов не считает, что минские соглашения можно денонсировать, поскольку «других нет». Но при наличии российских танков, БТР, генералов и офицеров на украинской территории проводить выборы, по мнению секретаря СНБО, — нонсенс.

Его позицию поддержал дипломат Александр Чалый. Он сослался на международное право, предусматривающее отказ от определенных договоренностей, если произошло «коренное изменение обстоятельств».

За эти годы изменения произошли по многим направлениям. И отдадим должное Зеленскому — он в Париже поднял вопрос, что выполнять договоренности в первоначальном виде Киев не будет. Меркель также сказала там, что договоренности не железные, — рассказал Чалый.

По его мнению, Киев должен заявить, что выполнит только те пункты, которые приведут к прекращению огня. Что касается других, то Украина должна доказывать партнерам на Западе невозможность выполнения ни при каких условиях.

Это не меню в ресторане, мы можем выбрать другую последовательность выполнения, или сказать, что мы что-то не выполняем, — считает Чалый.

Комплекс мероприятий по выполнению минского протокола согласован на саммите в Минске 11−12 февраля 2015 года лидерами Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки», и подписан контактной группой (Тальявини, Кучма, Зурабов, а также Захарченко и Плотницкий). Это так называемое «Второе минское соглашение».

Встреча продолжалась 17 часов, в результате чего подписали Декларацию в поддержку Комплекса мер по выполнению минских соглашений, определили шаги по имплементации соглашений.

Кремль неоднократно обвинял Киев в нарушении соглашений, поскольку Украина требует безусловного вывода российских войск и разоружения боевиков.