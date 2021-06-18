Корабли НАТО вошли в порт Одессы, фото — Думская

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Ракурс

Военные корабли Великобритании — страны-участницы НАТО — 18 июня зашли в одесский порт. В Одессе пришвартовались британский эсминец HMS Defender D36, фрегат ВМС Нидерландов HNMLS Eversten F805.

Корабли входят в эскорт новейшего британского авианосца «Куин Элизабет», который вышел в кругосветный поход.

Накануне захода в Одессу «Дефендер» и «Эверстен» провели совместные маневры с американским эсминцем USS Laboon DDG58.

Британские эсминцы, впервые в Одессе — несколько лет назад здесь гостили HMS Duncan и HMS Dragon, но Defender в Черном море впервые.

Defender D36 вошел в состав королевского флота в марте 2013 года. Его длина 152 м, ширина 21 м. Эсминец вооружен 114-мм установкой Mark 8 Mod, зенитной парой 20-мм Mark 15 Phalanx и двумя 30-мм «Эрликонами». Ракетное вооружение — 2×4 пусковых установки противокорабельных ракет «Гарпун» и 48 пусковых установок для ракет «Астер-15» или «Астер-30». В ангаре два вертолета «Линкс» или один «Мерлин».

Eversten F805 заходил в Черное море в 2019 году, однако гостил в Трабзоне, Поти и Констанце. Корабль вошел в состав ВМС Нидерландов в июне 2005 года. Его длина 144 м, ширина 19 м. Экипаж насчитывает более 200 человек.

Артиллерийское вооружение состоит из 127-мм орудия, 30-мм артустановки «Голкипер», пары «Эрликонов» и пулеметов «Браунинг». Судно имеет на борту восемь противокорабельных ракет «Гарпун» и 40 пусковых установок вертикального старта для зенитных управляемых ракет, а также торпедное оружие.

В ангаре этого британского корабля — вертолет NH-90.

«Ракурс» сообщал, что 17 июня в Черное море вошел французский разведывательно-водолазный корабль A645 Alize.