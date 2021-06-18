ВНО 2021. Фото: smartnews.com.ua

https://racurs.ua/n156322-vno-2021-skolko-shkolnikov-ne-sdali-testirovanie-po-matematike.html

Ракурс

ВНО 2021 по математике не сдали больше 31% участников тестирования. В прошлом году порог не преодолели лишь 13% выпускников.

17 июня состоялось второе заседание экспертной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО) по определению порога «сдал/не сдал». Об этом сообщили на официальном сайте центра.

Члены экспертной комиссии после обсуждения приняли решение установить пороговый балл по иностранным языкам, что соответствует 18 тестовым баллам, по математике — 10, по физике — 12, — говорится в сообщении.

Также отмечено, что участники тестирования смогут ознакомиться с результатами на собственных информационных страницах уже завтра, 19 июня.

С 2021 математика стала обязательным предметом для сдачи на ВНО.

Напомним, ВНО 2021 сопровождается скандалом из-за изменений в методике оценивания работ.