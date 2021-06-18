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Ракурс
ВНО 2021. Фото: smartnews.com.ua

ВНО 2021 — сколько школьников не сдали тестирование по математике

18 июн 2021, 13:09
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ВНО 2021 по математике не сдали больше 31% участников тестирования. В прошлом году порог не преодолели лишь 13% выпускников.

17 июня состоялось второе заседание экспертной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО) по определению порога «сдал/не сдал». Об этом сообщили на официальном сайте центра.

Члены экспертной комиссии после обсуждения приняли решение установить пороговый балл по иностранным языкам, что соответствует 18 тестовым баллам, по математике — 10, по физике — 12, — говорится в сообщении.

Также отмечено, что участники тестирования смогут ознакомиться с результатами на собственных информационных страницах уже завтра, 19 июня.


С 2021 математика стала обязательным предметом для сдачи на ВНО.

Напомним, ВНО 2021 сопровождается скандалом из-за изменений в методике оценивания работ.

Источник: Ракурс


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