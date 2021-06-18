ЗНО 2021. Фото: smartnews.com.ua

https://racurs.ua/ua/n156322-zno-2021-skilky-shkolyariv-ne-sklaly-testuvannya-z-matematyky.html

Ракурс

ЗНО 2021 з математики не склали понад 31% учасників тестування. Торік поріг не подолали лише 13% випускників.

17 червня відбулося друге засідання експертної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО) за визначенням порогу «склав/не склав». Про це повідомили на офіційному сайті центру.

Члени експертної комісії після обговорення прийняли рішення встановити пороговий бал з іноземних мов, що відповідає 18 тестовим балам, з математики — 10, з фізики — 12, — йдеться в повідомленні.

Також зазначено, що учасники тестування зможуть ознайомитися з результатами на власних інформаційних сторінках вже завтра, 19 червня.

З 2021 року математика стала обов’язковим предметом для складання на ЗНО.

Нагадаємо, ЗНО 2021 супроводжується скандалом через зміни в методиці оцінювання робіт.