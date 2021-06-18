Мосейчук про бойкот “1+1” Порошенком - Місце “ЄС” в лепрозорії

https://racurs.ua/ua/n156324-moseychuk-pro-boykot-1-1-poroshenkom-misce-ies-v-leprozoriyi.html

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Наталія Мосейчук, скандально відома телеведуча, відповіла на бойкот депутатів фракції «Європейська солідарність» каналу «1+1».

Бойкот нам, каналу «1+1», який був активним учасником Революції гідності, бойкот мені, яка була активною учасницею двох революцій і працювала тоді на «5 каналі». Тоді, коли Ірина Геращенко (нардеп «ЄС» — ред.) вимагає вибачень від каналу «1+1». І жодного бойкоту «помийкам Медведчука», — заявила Мосейчук на початку програми «Право на владу».

За її словами, її зачепила заява нардепів. Мосейчук розповіла, що цілий тиждень думала, чи прийде представник партії екс-президента на її програму.

Коли вони оголосили бойкот, я подумала, що ніколи в Україні за такої партії не може бути ані українського Ларрі Кінга, ані української Опри Уїнфрі. Бо свобода слова для цих людей — це пшик і рядок у виборчій програмі. Знаєте, мені навіть не обідно. Просто партія «Європейська солідарність», фракція ПЕС, як їх треба називати, заточила себе в лепрозорій… І в лепрозорії ви збиратимете свій електорат. Там вам і місце, — вказала Мосейчук.



Нагадаємо, нардепи партії Петра Порошенка вважають попередній випуск ток-шоу «Право на владу» «інформаційним кілерством і сексизмом в українській політиці».