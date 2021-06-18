Мосейчук о бойкоте «1+1» партией Порошенко - Место "ЕС" в лепрозории

https://racurs.ua/n156324-moseychuk-o-boykote-1-1-partiey-poroshenko-mesto-es-v-leprozorii.html

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Наталья Мосейчук, скандально известная телеведущая, ответила на бойкот депутатами фракции «Европейская солидарность» канала «1+1».

Бойкот нам, каналу «1 + 1», который был активным участником Революции достоинства, бойкот мне, которая была активной участницей двух революций и работала тогда на «5 канале». Тогда, когда Ирина Геращенко (нардеп «ЕС» — ред.) требует извинений от канала «1+1». И никакого бойкота «помойкам Медведчука», — заявила Мосейчук в начале программы «Право на власть».

По ее словам, ее задело заявление нардепов. Мосейчук рассказала, что целую неделю думала, придет ли представитель партии экс-президента на ее программу.

Когда они объявили бойкот, я подумала, что никогда в Украине при такой партии не может быть ни украинского Ларри Кинга, ни украинской Опры Уинфри. Потому что свобода слова для этих людей — это пшик и строка в избирательной программе. Знаете, мне даже не обидно. Просто партия «Европейская солидарность», фракция ПЭС, как их надо называть, заточила себя в лепрозорий… И в лепрозории вы будете собирать свой электорат. Там вам и место, — указала Мосейчук.



Напомним, нардепы партии Петра Порошенко считают предыдущий выпуск ток-шоу «Право на власть» «информационным киллерством и сексизмом в украинской политике».