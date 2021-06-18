Зеленский заложил увеличение зарплат врачей и медсестер в указе ко Дню медика

Владимир Зеленский, фото: «Высокий замок»

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Владимир Зеленский, президент Украины подписал указ об ориентирах минимальной зарплаты для медработников.

Об этом он сообщил сегодня, 18 июня, во время выступления в рамках торжественных мероприятий по случаю Дня медика.

Не менее 13,5 тыс. грн для среднего медперсонала и не менее 20 тыс. грн для врачей, — отметил Зеленский.

Он также пообещал, что его команда «сделает все, чтобы эти суммы были не только на бумаге».

День медицинского работника — это профессиональный праздник работников отрасли здравоохранения Украины, которое ежегодно отмечается в третье воскресенье июня. В этом году этот праздник приходится на 20 июня.

Напомним, в середине мая в Киеве медицинские сестры устроили акцию протеста под Министерством здравоохранения из-за низких зарплат, которые они получают с задержками. Также митингующие требовали пересмотреть количество больных на одну медсестру.