Зеленський заклав збільшення зарплати лікарів і медсестер в указі до Дня медика

Володимир Зеленський, фото: «Високий замок»

https://racurs.ua/ua/n156321-zelenskyy-zaklav-zbilshennya-zarplaty-likariv-i-medsester-v-ukazi-do-dnya-medyka.html

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Володимир Зеленський, президент України, підписав указ про орієнтири мінімальної зарплати для медпрацівників.

Про це він повідомив сьогодні, 18 червня, під час виступу в межах урочистих заходів з нагоди Дня медика.

Не менше 13,5 тис. грн для середнього медперсоналу та не менше 20 тис. грн для лікарів, — зазначив Зеленський.

Він також пообіцяв, що його команда «зробить все, щоб ці суми були не лише на папері».

День медичного працівника — це професійне свято працівників галузі охорони здоров’я України, яке щороку відзначають у третю неділю червня. Цьогоріч це свято припадає на 20 червня.

Нагадаємо, у середині травня у Києві медичні сестри влаштували акцію протесту під Міністерством охорони здоров’я через низькі зарплати, які вони отримують із затримками. Також мітингувальники вимагали переглянути кількість хворих на одну медсестру.