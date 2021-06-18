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Ракурс
Як Зеленський позбавив свого кума посади, розкрив Саакашвілі

Як Зеленський позбавив свого кума посади, розкрив Саакашвілі

18 чер 2021, 12:30
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Володимир Зеленський звільнив «свою людину» Сергія Трофімова з посади заступника голови Офісу президента через його причетність до корупційних схем у Державній архітектурно-будівельній інспекції.

Зеленський зняв свого кума Сергія Трофімова з посади заступника голови Офісу президента, який був реально «в темі» корупційних схем у Державній архітектурно-будівельній інспекції. Зробив же це Зеленський, реально зняв, — заявив в ефірі програми «Право на владу» заявив колишній президент Грузії, керівник Виконавчого комітету реформ Михайло Саакашвілі.

На уточнююче запитання нардепа від проросійської партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича, чи він його лише звільнив з посади, чи й посадив, Саакашвілі відповів:


Звільнив і перевів на іншу посаду. Не посадив. Я би хотів, щоб посадив. Я б посадив. У Зеленського інші методи. Але він еволюціонує… І ніхто до нього про олігархів взагалі не говорив, — заявив екс-президент Грузії.

Джерело: Ракурс


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