Як Зеленський позбавив свого кума посади, розкрив Саакашвілі

https://racurs.ua/ua/n156320-yak-zelenskyy-pozbavyv-svogo-kuma-posady-rozkryv-saakashvili.html

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Володимир Зеленський звільнив «свою людину» Сергія Трофімова з посади заступника голови Офісу президента через його причетність до корупційних схем у Державній архітектурно-будівельній інспекції.

Зеленський зняв свого кума Сергія Трофімова з посади заступника голови Офісу президента, який був реально «в темі» корупційних схем у Державній архітектурно-будівельній інспекції. Зробив же це Зеленський, реально зняв, — заявив в ефірі програми «Право на владу» заявив колишній президент Грузії, керівник Виконавчого комітету реформ Михайло Саакашвілі.

На уточнююче запитання нардепа від проросійської партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича, чи він його лише звільнив з посади, чи й посадив, Саакашвілі відповів: