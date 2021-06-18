Як Зеленський позбавив свого кума посади, розкрив Саакашвіліhttps://racurs.ua/ua/n156320-yak-zelenskyy-pozbavyv-svogo-kuma-posady-rozkryv-saakashvili.htmlРакурс
Володимир Зеленський звільнив «свою людину» Сергія Трофімова з посади заступника голови Офісу президента через його причетність до корупційних схем у Державній архітектурно-будівельній інспекції.
Зеленський зняв свого кума Сергія Трофімова з посади заступника голови Офісу президента, який був реально «в темі» корупційних схем у Державній архітектурно-будівельній інспекції. Зробив же це Зеленський, реально зняв, — заявив в ефірі програми «Право на владу» заявив колишній президент Грузії, керівник Виконавчого комітету реформ Михайло Саакашвілі.
На уточнююче запитання нардепа від проросійської партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича, чи він його лише звільнив з посади, чи й посадив, Саакашвілі відповів:
Звільнив і перевів на іншу посаду. Не посадив. Я би хотів, щоб посадив. Я б посадив. У Зеленського інші методи. Але він еволюціонує… І ніхто до нього про олігархів взагалі не говорив, — заявив екс-президент Грузії.