Саакашвілі розповів про вечерю з Байденом — Поруч кружляли винищувачі РФ

https://racurs.ua/ua/n156318-saakashvili-rozpoviv-pro-vecheru-z-baydenom-poruch-krujlyaly-vynyschuvachi-rf.html

Ракурс

Михайло Саакашвілі, екс-президент Грузії, розповів, як вечеряв з тоді ще сенатором Джо Байденом у Тбілісі під час нападу РФ на його країну у 2008 році.

У 2008 році не лише Джордж Буш-молодший нам допоміг. Він надіслав шостий флот армії США до берегів Грузії, підняв винищувачі. Тоді сенатор Байден прилетів до Тбілісі. Ми з ним вечеряли, а над нами літали російські літаки, які могли скинути бомбу. Але Байден не боявся. Я не вважаю його боягузом. Я не вважаю, що він здатен когось здати, у нього є принципи, — розповів Саакашвілі в ефірі програми «Право на владу».

За словами політика, він зустрічався з Байденом на терасі готелю в Тбілісі, а в небі над ними кружляли російські військові літаки. Саакашвілі також назвав Байдена продуктом холодної війни між США та Росією.