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Саакашвілі розповів про вечерю з Байденом — Поруч кружляли винищувачі РФ
Саакашвілі розповів про вечерю з Байденом — Поруч кружляли винищувачі РФhttps://racurs.ua/ua/n156318-saakashvili-rozpoviv-pro-vecheru-z-baydenom-poruch-krujlyaly-vynyschuvachi-rf.htmlРакурс
Михайло Саакашвілі, екс-президент Грузії, розповів, як вечеряв з тоді ще сенатором Джо Байденом у Тбілісі під час нападу РФ на його країну у 2008 році.
У 2008 році не лише Джордж Буш-молодший нам допоміг. Він надіслав шостий флот армії США до берегів Грузії, підняв винищувачі. Тоді сенатор Байден прилетів до Тбілісі. Ми з ним вечеряли, а над нами літали російські літаки, які могли скинути бомбу. Але Байден не боявся. Я не вважаю його боягузом. Я не вважаю, що він здатен когось здати, у нього є принципи, — розповів Саакашвілі в ефірі програми «Право на владу».
За словами політика, він зустрічався з Байденом на терасі готелю в Тбілісі, а в небі над ними кружляли російські військові літаки. Саакашвілі також назвав Байдена продуктом холодної війни між США та Росією.
Байден — це продукт холодної війни… Колись він мені сказав: «Ти що, думаєш, в Америці немає капітулянтів? У нас третина в Конгресі при появі росіян готові з російським прапором виходити і здаватися». Він абсолютно реалістично до цього ставиться, — підсумував Саакашвілі.
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