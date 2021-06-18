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Ракурс
Саакашвили рассказал об ужине с Байденом - Рядом кружили истребители РФ

Саакашвили рассказал об ужине с Байденом — Рядом кружили истребители РФ

18 июн 2021, 12:10
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Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии, рассказал, как ужинал с тогда еще сенатором Джо Байденом в Тбилиси во время нападения РФ на его страну в 2008 году.

В 2008 году не только Джордж Буш-младший нам помог. Он послал шестой флот армии США к берегам Грузии, поднял истребители. Тогда сенатор Байден прилетел в Тбилиси. Мы с ним ужинали, а над нами летали российские самолеты, которые могли сбросить бомбу. Но Байден не боялся. Я не считаю его трусом. Я не считаю, что он способен кого-то сдать, у него есть принципы, — рассказал Саакашвили в эфире программы «Право на власть».

По словам политика, он встречался с Байденом на террасе отеля в Тбилиси, а в небе над ними кружили российские военные самолеты. Саакашвили также назвал Байдена продуктом холодной войны между США и Россией.


Байден — это продукт холодной войны… Когда он мне сказал: «Ты что, думаешь, в Америке нет капитулянтов? У нас треть в Конгрессе при появлении россиян готовы с российским флагом выходить и сдаваться». Он абсолютно реалистично к этому относится, — подытожил Саакашвили.

Источник: Ракурс


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