Саакашвили рассказал об ужине с Байденом - Рядом кружили истребители РФ

https://racurs.ua/n156318-saakashvili-rasskazal-ob-ujine-s-baydenom-ryadom-krujili-istrebiteli-rf.html

Ракурс

Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии, рассказал, как ужинал с тогда еще сенатором Джо Байденом в Тбилиси во время нападения РФ на его страну в 2008 году.

В 2008 году не только Джордж Буш-младший нам помог. Он послал шестой флот армии США к берегам Грузии, поднял истребители. Тогда сенатор Байден прилетел в Тбилиси. Мы с ним ужинали, а над нами летали российские самолеты, которые могли сбросить бомбу. Но Байден не боялся. Я не считаю его трусом. Я не считаю, что он способен кого-то сдать, у него есть принципы, — рассказал Саакашвили в эфире программы «Право на власть».

По словам политика, он встречался с Байденом на террасе отеля в Тбилиси, а в небе над ними кружили российские военные самолеты. Саакашвили также назвал Байдена продуктом холодной войны между США и Россией.