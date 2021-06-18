Сергей Скачков, фото: Guzei.com

https://racurs.ua/n156315-krym-v-illuminatore-frontmena-zemlyan-vnesli-v-sankcionnyy-spisok-minkulta.html

Ракурс

Сергея Скачкова, 65-летнего фронтмена известного советского и российского рок-группы «Земляне» внесли в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности.

Об этом свидетельствуют данные обновленного перечня, опубликованные сегодня, 18 июня, на сайте Министерства культуры Украины.

Сейчас в этом списке находятся 200 человек. Минкульт вносит в него по соответствующему представлению Службы безопасности Украины.

Стоит добавить, что Скачков также внесен в базу сайта «Миротворец» — как лицо, сознательно нарушавшее границы Украины.

Группа «Земляне» поддерживает агрессивную политику России. В 2014 году коллектив давал концерты в Крыму во время проведения там так называемого референдума, а в 2016 году — выступал на временно оккупированной территории Донбасса.

Напомним, еще один российский певец — рэпер Алишер Валеев (сценический псевдоним

- Моргенштерн) недавно подал в Окружной админсуд Кива иск СБУ, в котором требует исключить его из «черного списка». В СБУ впоследствии прокомментировали этот иск.