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Ракурс
Сергій Скачков, фото: Guzei.com

Крим в ілюмінаторі — фронтмена «Земляне» внесли у санкційний список Мінкульту

18 чер 2021, 11:54
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Сергія Скачкова, 65-річного фронтмена відомого радянського та російського рок-гурту «Земляне» внесли до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.

Про це свідчать дані оновленого переліку, опубліковані сьогодні, 18 червня, на сайті Міністерства культури України.

Наразі в цьому списку перебувають 200 осіб. Мінкульт вносить до нього за відповідним поданням Служби безпеки України.

Варто додати, що Скачков також внесений до бази сайту «Миротворець» — як особа, яка свідомо порушувала кордони України.

Гурт «Земляне» підтримує агресивну політику Росії. У 2014 році колектив давав концерти в Криму під час проведення там так званого референдуму, а у 2016 році — виступав на тимчасово окупованій території Донбасу.


Нагадаємо, ще один російський співак — репер Алішер Валєєв (сценічний псевдонім

— Моргенштерн) нещодавно подав до Окружного адмінсуду Кива позов на СБУ, у якому вимагає виключити його з «чорного списку». У СБУ згодом прокоментували цей позов.

Джерело: Ракурс


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