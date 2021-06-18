Крим в ілюмінаторі — фронтмена «Земляне» внесли у санкційний список Мінкультуhttps://racurs.ua/ua/n156315-krym-v-iluminatori-frontmena-zemlyane-vnesly-u-sankciynyy-spysok-minkultu.htmlРакурс
Сергія Скачкова, 65-річного фронтмена відомого радянського та російського рок-гурту «Земляне» внесли до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.
Про це свідчать дані оновленого переліку, опубліковані сьогодні, 18 червня, на сайті Міністерства культури України.
Наразі в цьому списку перебувають 200 осіб. Мінкульт вносить до нього за відповідним поданням Служби безпеки України.
Варто додати, що Скачков також внесений до бази сайту «Миротворець» — як особа, яка свідомо порушувала кордони України.
Гурт «Земляне» підтримує агресивну політику Росії. У 2014 році колектив давав концерти в Криму під час проведення там так званого референдуму, а у 2016 році — виступав на тимчасово окупованій території Донбасу.
Нагадаємо, ще один російський співак — репер Алішер Валєєв (сценічний псевдонім
— Моргенштерн) нещодавно подав до Окружного адмінсуду Кива позов на СБУ, у якому вимагає виключити його з «чорного списку». У СБУ згодом прокоментували цей позов.