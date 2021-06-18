Євро 2020. Фото: ultras.org.ua

https://racurs.ua/ua/n156314-pisnya-pro-putina-na-ievro-2020-oburyla-rosiyan-vony-pogrojuut-fanam-video.html

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Під час гри збірних України та Північної Македонії вболівальники згадали й про лідера країни-окупанта. Українці, які приїхали до Бухареста підтримати свою команду, виконали хіт «Путін — ху*ло». У Росії не забарилися з відповіддю — хочуть покарати фанатів.

Член комітету Держдуми з фізичної культури, спорту, туризму й у справах молоді Дмитро Свищев закликав жорстко відреагувати на скандування українськими вболівальниками цього «образливого гасла про президента Росії».

Він вважає виконання цієї пісні «добре спланованою провокацією проти Росії». Олімпійська чемпіонка і депутат Держдуми Світлана Журова заявила, що не можна ображати інших людей.

Ображати будь-яку людину, хто б це не був, не можна. Можна висловити свою думку іншими словами. Будь-які такі образи мають серйозно каратися в будь-якій країні. Наше МЗС може подати до суду позов за образу особи та гідності нашого президента. Це так просто залишати не можна, — сказала Журова.

На пісню про Путіна відреагував і президент Російського футбольного союзу В’ячеслав Колосков.

Закликаю УЄФА дуже серйозно розібратися в цьому інциденті. Ось і вся різниця між нашими вболівальниками, які підтримують збірну України, практично вболівають за неї та їхніми фанатами. Ну просто покидьки якісь. Чисте хуліганство, яке потрапляє під дисциплінарний розгляд, — заявив він.

Нагадаємо, що 17 червня Україна дотисла Північну Македонію та виграла перший матч на Євро 2020.