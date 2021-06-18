Евро 2020. Фото: ultras.org.ua

https://racurs.ua/n156314-pesnya-o-putine-na-evro-2020-vozmutila-rossiyan-oni-ugrojaut-fanam-video.html

Ракурс

Во время игры сборных Украины и Северной Македонии болельщики вспомнили и о лидере страны-оккупанта. Украинцы, приехавшие в Бухарест поддержать свою команду, исполнили хит «Путин — ху*ло». В России не замедлили с ответом — хотят наказать фанатов.

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев призвал жестко отреагировать на скандирование украинскими болельщиками этих «оскорбительных лозунгах о президенте России».

Он считает исполнение этой песни «хорошо спланированной провокацией против России». Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что нельзя оскорблять других людей.

Оскорблять любого человека, кто бы это ни был, нельзя. Можно выразить свою мысль другими словами. Любые такие оскорбления должны серьезно наказываться в любой стране. Наш МИД может подать в суд иск за оскорбление лица и достоинства нашего президента. Это так просто оставлять нельзя, — сказала Журова.

На песню о Путине отреагировал и президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

Призываю УЕФА очень серьезно разобраться в этом инциденте. Вот и вся разница между нашими болельщиками, которые поддерживают сборную Украины, практически болеют за нее, и их фанатами. Ну просто подонки какие-то. Чистое хулиганство, которое попадает под дисциплинарное рассмотрение, — заявил он.

Напомним, что 17 июня Украина дожала Северную Македонию и выиграла первый матч на Евро 2020.