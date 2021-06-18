РФ договаривалась о газе с ЕС, считая Украину своим «задним двориком» - Витренко

https://racurs.ua/n156316-rf-dogovarivalas-o-gaze-s-es-schitaya-ukrainu-svoim-zadnim-dvorikom-vitrenko.html

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Россия считает Украину своим «задним двориком» в газовых вопросах. Об этом заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в эфире программы «Право на власть», комментируя действия «Газпрома».

У нас сейчас должны заработать европейские правила, которые позволяют нам продавать газ Европе на границе РФ и Украины. Поясню, что это значит. Когда распадался Советский Союз, Россия сказала Европе и всему миру: Украина — это наш бэкярд, задний дворик. Мы сами с украинцами разберемся и будем поставлять газ в Европу, вам эти хлопоты не нужны. Как они разбирались, мы хорошо знаем. Мы платили на 5 млрд долл. ежегодно больше. Сейчас мы получаем больше за транзит, чем тратим на закупку газа… Они (РФ — ред.) оставили нас под зоной своего влияния. Это неправильно, мы хочем быть частью Европы, мы интегрируемся, — заявил Витренко.

Он также отметил, что Европа теперь должна дожать «Газпром», который сейчас, пользуясь монопольным положением, блокирует транзит газа из стран Центральной Азии — Узбекистана, Казахстана, Туркменистана.

Напомним, если газопровод «Северный поток-2» запустится, Украина ежегодно будет терять около 1,5 млрд долл. Оператор ГТС Украины предупреждает о серьезных геополитических и экономических вызовах.

США и Германия рассматривают возможность выплаты Украине определенной компенсации в связи с тем, что Россия завершила строительство «Северного потока-2». Киев готов вести переговоры о компенсации, однако неизвестно согласится ли на предложенные условия.