Курс доллара в Украине вырос, фото:

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Ракурс

Курс доллара США к украинской гривне заметно вырос.

По состоянию на сегодня, 18 июня, официальный курс установлен на уровне 27,1712 грн за долл. США, что на 15 копеек больше, чем в предыдущий банковский день. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Таким образом, курс американской валюты растет уже второй день подряд после того, как упал до минимума за почти год.

А вот официальный курс евро на 18 июня несколько упал — до 32,4424 грн с 32,7722 17 июня.

Эксперты отмечают, что такая тенденция происходит и в целом в мире — курс доллара заметно вырос по отношению к евро — после комментариев главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о перспективах политики количественного смягчения, процентных ставок и инфляции в США, отмечает издание «Минфин».

Кроме того, комментарий ФРС также повлиял на золото — стоимость этого драгоценного металла упала ниже психологического порога в 1,8 тыс. долл. США за тройскую унцию.

Напомним, в Нацбанке назвали причины недавнего внезапного укрепления гривны.

Источник: «Мінфін», НБУ