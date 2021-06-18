Курс долара в Україні зріс

https://racurs.ua/ua/n156311-kurs-dolara-pomitno-zris-detali.html

Ракурс

Курс долара США до української гривні помітно зріс.

Станом на сьогодні, 18 червня, офіційний курс встановлений на рівні 27,1712 грн за дол. США, що на 15 копійок більше, ніж у попередній банківський день. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Національного банку України (НБУ).

Таким чином, курс американської валюти зростає вже другий день поспіль після того, як впав до мінімуму за майже рік.

А от офіційний курс євро на 18 червня дещо впав — до 32,4424 грн з 32,7722 17 червня.

Експерти зазначають, що така тенденція відбувається і загалом у світі — курс долара помітно виріс відносно євро — після коментарів очільника Федеральної резервної системи (ФРС) США Джерома Пауелла щодо перспектив політики кількісного пом’якшення, процентних ставок й інфляції у США, зазначає видання «Мінфін».

Крім того, коментар ФРС також вплинув на золото — вартість цього дорогоцінного металу впала нижче за психологічний поріг у 1,8 тис. дол. США за тройську унцію.

Нагадаємо, у Нацбанку назвали причини нещодавнього раптового зміцнення гривні.

Джерело: «Мінфін», НБУ