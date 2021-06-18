РФ домовлялася про газ з ЄС, вважаючи Україну своїм “заднім двориком” — Вітренко

https://racurs.ua/ua/n156316-rf-domovlyalasya-pro-gaz-z-ies-vvajauchy-ukrayinu-svoyim-zadnim-dvorykom-vitrenko.html

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Росія вважає Україну своїм «заднім двориком» у газових питаннях. Про це заявив голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко в ефірі програми «Право на владу», коментуючи дії «Газпрому».

У нас зараз мають запрацювати європейські правила, які дозволяють нам продавати газ Європі на кордоні РФ і України. Поясню, що це означає. Коли розпадався Радянський Союз, Росія сказала Європі і всьому світові: Україна — це наш бекярд, задній дворик. Ми самі з українцями розберемося і даватимемо газ вам в Європу, вам цей клопіт не потрібен. Як вони розбиралися, ми добре знаємо. Ми платили на 5 млрд дол. щороку більше. Зараз ми отримуємо більше за транзит, аніж витрачаємо на закупівлю газу… Вони залишили нас під зоною свого впливу. Це неправильно, ми хоче бути частиною Європи, ми інтегруємося, — заявив Вітренко.

Він також зауважив, що Європа тепер повинна дотиснути «Газпром», який зараз, користуючись монопольним положенням, блокує транзит газу з країн Центральної Азії — Узбекистану, Казахстану, Туркменістану.

Нагадаємо, якщо газогін «Північний потік-2» запуститься, Україна щорічно втрачатиме близько 1,5 млрд дол. Оператор ГТС України попереджає про серйозні геополітичні та економічні виклики.

США і Німеччина розглядають можливість виплати Україні певної компенсації у зв’язку з тим, що Росія завершила будівництво «Північного потоку-2». Київ готовий вести переговори про компенсацію, проте невідомо чи погодиться на запропоновані умови.