Тарифи на електроенергію. Фото: amazing-ukraine.com

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Тарифи на електроенергію в червні обіцяє змінити Міністерство енергетики. Наступного тижня відомство представить оновлену постанову про спеціальні зобов’язання на ринку електроенергії (ПСЗ), яка передбачатиме диференційовані тарифи для населення.

Ми хочемо побачити стабільність тих тарифів на електроенергію і зробити диференційований підхід, який дасть можливість забезпечити соціально вразливий прошарок населення, — заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час години запитань у Верховній Раді.

Він зазначив, що ця стабільність у тарифах на майбутнє дасть можливість для побутових споживачів запланувати й вжити заходів з енергозбереження.

Міністр енергетики уточнив, що вразливі верстви населення, які споживають до 100 кВт-год електроенергії на місяць, отримають зниження тарифу, а для інших тарифи будуть переглянуті.

З 1 липня буде новий механізм, він передбачає диверсифікацію тарифів залежно від категорії населення… Ми бачимо, що ми можемо захистити соціально вразливі верстви населення. Ми виділяємо населення, яке споживає до 100 кВт, — сказав він.

Нагадаємо, що у квітні Кабінет міністрів продовжив дію єдиної фіксованої ціни на електроенергію для всього населення в розмірі 1,68 грн за кВт-год до 30 червня.