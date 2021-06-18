Тарифы на электроэнергию. Фото: amazing-ukraine.com

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Тарифы на электроэнергию в июне обещает изменить Министерство энергетики. На следующей неделе ведомство представит обновленное постановление о специальных обязательствах на рынке электроэнергии (ПСО), которое будет предусматривать дифференцированные тарифы для населения.

Мы хотим увидеть стабильность тех тарифов на электроэнергию и сделать дифференцированный подход, который даст возможность обеспечить социально уязвимую прослойку населения, — заявил министр энергетики Герман Галущенко во время часа вопросов в Верховной Раде.

Он подчеркнул, что эта стабильность в тарифах на будущее даст возможность для бытовых потребителей запланировать и принять меры по энергосбережению.

Министр энергетики уточнил, что уязвимые слои населения, которые потребляют до 100 кВт-ч электроэнергии в месяц, получат снижение тарифа, а для других тарифы будут пересмотрены.

С 1 июля будет новый механизм, он предусматривает диверсификацию тарифов в зависимости от категории населения… Мы видим, что мы можем защитить социально уязвимые слои населения. Мы выделяем население, которое потребляет до 100 кВт, — сказал он.

Напомним, что в апреле Кабинет министров продлил действие единой фиксированной цены на электроэнергию для всего населения в размере 1,68 грн за кВт-час до 30 июня.