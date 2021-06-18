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Ярмоленко потроллил Роналду, УЕФА запретил флешмоб с бутылками, скриншот видео

Ярмоленко потроллил Роналду, УЕФА запретил флешмоб с бутылками (ВИДЕО)

18 июн 2021, 12:13
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УЕФА запретил футболистам и официальным лицам убирать бутылки спонсоров во время официальных мероприятий.

УЕФА напомнил командам, которые участвуют в Евро 2020, что партнерские отношения являются неотъемлемой частью проведения турнира и обеспечения развития футбола по всей Европе, — цитирует Reuters пресс-релиз УЕФА.

Игрок украинской сборной Андрей Ярмоленко на послематчевой пресс-конференции 17 июня поставил у себя бутылки спонсоров Евро 2020 Coca Cola.

А можно, я кое-что сделаю? Я видел, Роналду убрал бутылки Coca-Cola. А я поставлю Coca-Cola, поставлю Heineken. Свяжитесь со мной, — пошутил Ярмоленко.

Так он отреагировал на поступки Криштиану Роналду, Поля Погба и Мануэля Локателли, которые отодвигали бутылки с напитками на пресс-конференциях.

После своего поступка 31-летний Ярмоленко рассмеялся, прежде чем вернуть бутылки в исходное положение.

Ранее нападающий сборной Португалии Роналду убрал бутылку с «Кока-Колой», а полузащитник сборной Франции Погба — бутылку безалкогольного пива. Поступок Роналду повторил итальянец Локателли.


Во втором туре чемпионата Европы по футболу сборная Украины победила в Бухаресте команду Северной Македонии со счетом 2:1.

Источник: Ракурс


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