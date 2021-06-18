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Ракурс
Ярмоленко потролив Роналду, УЄФА заборонив флешмоб з пляшками, скріншот відео

Ярмоленко потролив Роналду, УЄФА заборонив флешмоб з пляшками (ВІДЕО)

18 чер 2021, 12:13
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УЄФА заборонив футболістам і офіційним особам прибирати пляшки спонсорів під час офіційних заходів.

УЄФА нагадав командам, які беруть участь в Євро 2020, що партнерські відносини є невід'ємною частиною проведення турніру і забезпечення розвитку футболу по всій Європі, — наводить прес-реліз УЄФА Reuters.

Гравець української збірної Андрій Ярмоленко на післяматчевій прес-конференції 17 червня поставив біля себе пляшки спонсорів Євро 2020 Coca Cola.

А можна, я дещо зроблю? Я бачив, Роналду прибрав пляшки Coca-Cola — я поставлю Coca-Cola, поставлю Heineken. Зв’яжіться зі мною, — пожартував Ярмоленко.

Так він відреагував на вчинки Кріштіану Роналду, Поля Погба та Мануеля Локателлі, які відсували пляшки з напоями на прес-конференціях.

Після свого вчинку 31-річний Ярмоленко розсміявся, перш ніж повернути пляшки у вихідне положення.

Раніше нападник збірної Португалії Роналду прибрав пляшку з «Кока-Колою», а півзахисник збірної Франції Погба — пляшку безалкогольного пива. Вчинок Роналду повторив італієць Локателлі.


У другому турі чемпіонату Європи з футболу збірна України перемогла у Бухаресті команду Північної Македонії з рахунком 2:1.

Джерело: Ракурс


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