Тарифы на электроэнергию и газ попыталась уменьшить Рада - результаты голосований

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Тарифы на электроэнергию и природный газ попытались уменьшить в Верховной Раде во время внеочередного пленарного заседания 13 апреля. Речь идет о рассмотрении постановлени й о тарифах на электроэнергию, энергоносители и услуги распределения природного газа № 4590, № 4609, № 4587.

Как сообщает пресс-служба парламента, постановление об обращении к Кабинету министров об отмене необоснованного увеличения стоимости энергоносителей и введения моратория сроком на один год на повышение тарифов на энергоносители (№ 4609) поддержали лишь 153 нардепа. Накануне голосования глава комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщил, что комитет не поддержал это постановление и предлагает его отклонить.

Постановление отклонено, — заявил спикер Рады Дмитрий Разумков.

Также парламентарии провалили проект постановления о возвращении льготного тарифа на первые 100 кВт. Его поддержали лишь 174 нардепа (73 «слуги») при 226 необходимых. Этим постановлением предлагалось вернуть первые льготные 100 кВт/ч и установить тариф на электроэнергию населению за объем, потребленный до 100 кВт/ч электроэнергии в месяц (включительно) в размере 0,90 грн. за 1 кВт/ч (с НДС).

Впоследствии народные избранники включили в повестку дня еще одно «тарифное» постановление об обращении к Кабмину с целью снижения цены на электроэнергию и тарифы на услуги распределения природного газа (№ 4587). Это постановление также отклонили. Его поддержали лишь 197 парламентариев.