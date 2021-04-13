Тарифи на струм та газ спробували зменшити в Раді — результати голосувань

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Тарифи на електроенергію та природний газ спробували зменшити у Верховній Раді під час позачергового пленарного засідання 13 квітня. Йдеться про розгляд постанов щодо тарифів на електроенергію, енергоносії та послуги розподілу природного газу № 4590, № 4609, № 4587.

Як повідомляє прес-служба парламенту, постанову про звернення до Кабінету міністрів щодо скасування необґрунтованого збільшення вартості енергоносіїв та введення мораторію терміном на один рік на підвищення тарифів на енергоносії (№ 4609) підтримали лише 153 нардепи. Перед голосуванням очільник комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус повідомив, що комітет не підтримав цю постанову і пропонує її відхилити.

Постанову відхилено, — оголосив спікер Ради Дмитро Разумков.

Також парламентарі провалили проект постанови про повернення пільгового тарифу на перші 100 кВт. Її підтримали лише 174 нардепи (73 «слуги») з 226 необхідних. Цією постановою пропонувалося уряду повернути перші пільгові 100 кВт/год та встановити тариф на електроенергію населенню за обсяг, спожитий до 100 кВт/год електроенергії на місяць (включно) в розмірі 0,90 грн. за 1 кВт/год (з ПДВ).

Згодом народні обранці включили до порядку денного ще одну «тарифну» постанову щодо звернення до Кабміну з метою зниження ціни на електроенергію та тарифи на послуги розподілу природного газу (№ 4587). Цю постанову також відхилили. Її підтримали лише 197 парламентарів.