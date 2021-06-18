Как Зеленский лишил своего кума должности, раскрыл Саакашвили

https://racurs.ua/n156320-kak-zelenskiy-lishil-svoego-kuma-doljnosti-raskryl-saakashvili.html

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Владимир Зеленский уволил «своего человека» Сергея Трофимова с должности заместителя председателя Офиса президента из-за его причастности к коррупционным схемам в Государственной архитектурно-строительной инспекции.

Зеленский снял своего кума Сергея Трофимова с должности заместителя председателя Офиса президента, который был реально «в теме» коррупционных схем в Государственной архитектурно-строительной инспекции. Сделал же это Зеленский, реально снял, — заявил в эфире программы «Право на власть» заявил бывший президент Грузии, руководитель Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили.

На уточняющий вопрос нардепа от пророссийской партии ОПЗЖ Нестора Шуфрича, уволил ли президент его или посадил, Саакашвили ответил: