Кораблі НАТО зайшли в порт Одеси, фото — Думська

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Ракурс

Військові кораблі Великої Британії — країни-учасниці НАТО — 18 червня зайшли в одеський порт. В Одесі пришвартувалися британський есмінець HMS Defender D36, фрегат ВМС Нідерландів HNMLS Eversten F805.

Кораблі входять в ескорт новітнього британського авіаносця «Куїн Елізабет», який вийшов у кругосвітній похід.

Напередодні заходу в Одесу «Дефендер» і «Еверстен» провели спільні маневри з американським есмінцем USS Laboon DDG58.

Британські есмінці не вперше в Одесі — кілька років тому тут гостювали HMS Duncan і HMS Dragon, але Defender в Чорному морі вперше.

Defender D36 увійшов до складу королівського флоту в березні 2013 року. Його довжина 152 м, ширина 21 м. Есмінець озброєний 114-мм установкою Mark 8 Mod, зенітною парою 20-мм Mark 15 Phalanx і двома 30-мм «Ерліконами». Ракетне озброєння — 2×4 пускових установки протикорабельних ракет «Гарпун» і 48 пускових установок для ракет «Астер-15» або «Астер-30». В ангарі два вертольоти «Лінкс» або один «Мерлін».

Eversten F805 заходив до Чорного моря в 2019 році, проте гостював у Трабзоні, Поті та Констанці. Корабель увійшов до складу ВМС Нідерландів в червні 2005 року. Його довжина 144 м, ширина 19 м. Екіпаж налічує понад 200 осіб.

Артилерійське озброєння складається з 127-мм гармати, 30-мм артустановки «Голкіпер», пари «Ерліконів» і кулеметів «Браунінг». Судно має на борту вісім протикорабельних ракет «Гарпун» і 40 пускових установок вертикального старту для зенітних керованих ракет, а також торпедну зброю.

В ангарі вертоліт NH-90.

«Ракурс» повідомляв, що 17 червня у Чорне море увійшов французький розвідувально-водолазний корабель A645 Alize.