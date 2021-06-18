США хочуть сильного союзника, а не “бананову республіку” - дипломат

https://racurs.ua/ua/n156325-ssha-hochut-sylnogo-souznyka-a-ne-bananovu-respubliku-dyplomat.html

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США хочуть бачити Україну як сильного союзника, а не «бананову республіку». Таку думку висловив екс-міністр закордонних справ Павло Клімкін, коментуючи зустріч у Женеві президента країни-агресора Володимира Путіна з американським лідером Джо Байденом.

А якщо наші партнери почнуть тиснути. Ми вже не один раз показали, що можемо не тільки говорити, а й розуміти свій інтерес, — заявив колишній головний дипломат України в ефірі «Право на владу».

Екс-глава МЗС запевнив, що ця хвиля «зради» щодо переговорів Байдена і Путіна його не хвилює.

Мене турбує інше. Прекрасно зрозуміло, що на нас американські партнери не тиснутимуть в негативний бік. Я це знаю на 100% зі своїх джерел, а глава МЗС Дмитро Кулеба знає зі своїх. У сфері безпеки інтерес США — мати сильного союзника. Нікому не потрібен союзник — «бананова республіка», — заявив колишній головний дипломат України в ефірі «Право на владу».



Клімкін переконаний, що Вашингтон не тиснутиме на Київ і зацікавлені у тому, щоб мати сильного партнера.