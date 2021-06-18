Сокровища древнего кораблекрушения впервые нашли у Сингапура

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Ракурс

Сокровища после древнего кораблекрушения впервые обнаружили и подняли на поверхность подводные археологи в Сингапурском проливе. У побережья острова Педра-Бранка они нашли артефакты, позволяющие датировать первое кораблекрушение XIV веком.

Исследователи убеждены, что второй найденный корабль является индийским торговым судном «Шах Мунча» (Shah Munchah), которое затонуло вместе с китайскими товарами, предназначенными для доставки в Великобританию в 1796 году. Об открытии сообщил Сингапурский Институт исследований Юго-Восточной Азии (ISEAS).

Анализ новых артефактов позволил ученым идентифицировать два кораблекрушения, произошедших в территориальных водах Сингапура с разницей в четыре столетия — в XIV и XVIII веках. Обломки, найденные в 100 метрах от побережья острова Педра-Бранка, самого отдаленного сингапурского острова, принадлежали кораблю XIV века. Его обнаружили в 2014 году, когда близ острова сели на мель два крана-погрузчика. Из-за шторма они могли рухнуть на исторический маяк Хорсбург 1851 года. Чтобы этого не произошло, краны взорвали, а при уборке акватории водолазы наткнулись на стопки керамической посуды с селадоновой бледно-зеленой глазурью.

Напомним, Сингапурский пролив был частью главного морского пути из Индийского океана в Тихий, через него торговые суда везли ткани, золото, пряности, ротанг, лакавуд, гамбир, слоновую кость и опиум. Однако в узком горле Сингапурского пролива корабли часто подвергались нападениям пиратов.