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Отравление в Харькове. Фото: Фокус

Отравление в Харькове — количество госпитализированных возросло до 67

19 июн 2021, 11:27
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В Харькове снова возросло количество госпитализированных в результате пищевого отравления после посещения сети ресторанов.

Сейчас известно о 67 пострадавших, среди которых 14 детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

По факту массового отравления возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса.


Люди отравились в ресторанах «Якитория» и «Мафия» после употребления суши. Об инциденте стало известно 17 июня. В этот день в больницы госпитализировали 25 человек, среди которых 19 взрослых и шестеро детей.

Напомним, массовое отравление среди посетителей ресторанов в Харькове привело к переполнению городской больницы. Поэтому пациентов начали доставлять в больницу в райцентре.

Источник: Ракурс


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