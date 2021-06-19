О чем мечтала принцесса Диана перед смертью, рассказал ее близкий друг

Принцесса Диана. Фото: Depo.ua

https://racurs.ua/n156367-o-chem-mechtala-princessa-diana-pered-smertu-rasskazal-ee-blizkiy-drug.html

Ракурс

Принцесса Диана перед гибелью планировала заняться личной жизнью, заявил ее близкий друг журналист Ричард Кей. Он стал последним человеком, с которым она общалась по телефону.

Разговор друзей состоялся ночью, незадолго до автокатастрофы. Они обсуждали будущее: к тому времени прошел год с момента расставания Дианы с принцем Чарльзом. Об этом пишет The Mirror.

Мне казалось, что все было хорошо, но в то же время она была в отчаянии, — рассказал 60-летний журналист.

Сильнее всего Диана хотела увидеть своих сыновей — принца Уильяма и принца Гарри. Она часто повторяла, что скучает по детям и мечтает вернуться в Великобританию, чтобы обнять их.

Она отчаянно пыталась начать все сначала и взглянуть на королевскую семью с другой стороны, — подчеркнул Кей.

С 1981 года по 1996 год Диана являлась первой женой принца Уэльского Чарльза, наследника британского престола. Свадьба пары состоялась 29 июля 1981 года, в браке родились двое сыновей — принцы Уильям и Гарри.

Через пять лет совместной жизни начался кризис, пара расторгла брак в 1996 году. В 1997 году 31 августа Диана попала в автомобильную аварию в туннеле перед мостом Альма на набережной Сены в Париже. Ее доставили в больницу, но спасти не смогли.

Напомним, в Великобритании выставят для показа знаменитое свадебное платье принцессы Дианы, в которое она была одета во время свадьбы с принцем Чарльзом 40 лет назад.

Источник: TheMirror