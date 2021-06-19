Про що мріяла принцеса Діана перед смертю, розповів її близький друг

Принцеса Діана. Фото: Depo.ua

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Принцеса Діана перед загибеллю планувала зайнятися особистим життям, заявив її близький друг журналіст Річард Кей. Він став останньою людиною, з якою вона спілкувалася по телефону.

Розмова друзів відбувся вночі, незадовго до автокатастрофи. Вони обговорювали майбутнє: на той час минув рік з моменту розлучення Діани з принцом Чарльзом. Про це пише The Mirror.

Мені здавалося, що все було добре, але водночас вона була в розпачі, — розповів 60-річний журналіст.

Найбільше Діана хотіла побачити своїх синів — принца Вільяма і принца Гаррі. Вона часто повторювала, що сумує за дітьми й мріє повернутися до Великої Британії, щоб обійняти їх.

Вона відчайдушно намагалася почати все спочатку і поглянути на королівську сім’ю з іншого боку, — підкреслив Кей.

З 1981 року по 1996 рік Діана була першою дружиною принца Уельського Чарльза, спадкоємця британського престолу. Весілля пари відбулася 29 липня 1981 році, у шлюбі народилися двоє синів — принци Вільям і Гаррі.

Через п’ять років спільного життя почалася криза, пара розірвала шлюб в 1996 році. У 1997 році 31 серпня Діана потрапила в автомобільну аварію в тунелі перед мостом Альма на набережній Сени в Парижі. Її доставили в лікарню, але врятувати не змогли.

Нагадаємо, у Великій Британії виставлять для показу знамениту весільну сукню принцеси Діани, в яку вона була вбрана під час весілля з принцом Чарльзом 40 років тому.

Джерело: The Mirror