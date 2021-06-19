Смертельна ДТП в Києві. Фото: Телеграм

https://racurs.ua/ua/n156366-smertelna-dtp-v-kyievi-vantajivka-rozchavyla-dvoh-pishohodiv-foto-video.html

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У Києві сталася жахлива ДТП — пішоходи, які переходили дорогу в невстановленому місці, потрапили під колеса вантажного автомобіля.

Відомо, що чоловік і жінка вирішили перебігти дорогу через вісім смуг руху на проспекті Бажана. Світлини та відео з місця події оприлюднили в мережі.

Водій вантажівки DAF зробив все можливе, щоб уникнути наїзду, однак багатотонне авто буквально розчавило обох пішоходів. За попередньою інформацією, вони перебували у стані алкогольного сп’яніння.

Приблизно у 200 м від місця аварії розташований підземний пішохідний перехід. На місці автопригоди працювали правоохоронці та слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ДТП у Києві забрала життя велосипедиста — він потрапив під колеса вантажівки. Чоловіка на дорогу штовхнув п’яний перехожий, який раптово змінив траєкторію руху по тротуару.