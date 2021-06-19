Смертельное ДТП в Киеве. Фото: Телеграм

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Ракурс

В Киеве произошло ужасное ДТП — пешеходы, переходившие дорогу в неустановленном месте, попали под колеса грузового автомобиля.

Известно, что мужчина и женщина решили перебежать дорогу через восемь полос движения на проспекте Бажана. Фотографии и видео с места происшествия обнародовали в сети.

Водитель грузовика DAF сделал все возможное, чтобы избежать наезда, однако многотонное авто буквально раздавило обоих пешеходов. По предварительной информации, они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Примерно в 200 м от места аварии расположен подземный пешеходный переход. На месте ДТП работали правоохранители и следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее мы сообщали, что ДТП в Киеве унесло жизнь велосипедиста — он попал под колеса грузовика. Мужчину на дорогу толкнул пьяный прохожий, который внезапно изменил траекторию движения по тротуару.