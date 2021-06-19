Самолет с парашютистами разбился в России, есть жертвы. Фото: Википедия

https://racurs.ua/n156365-samolet-s-parashutistami-razbilsya-v-rossii-est-jertvy-foto.html

Ракурс

В России самолет со спортсменами-парашютистами на борту потерпел крушение в Кемеровской области. В результате погибли по меньшей мере семь человек, еще 13 получили ранения.

Известно, что самолет L-410 взлетел с аэродрома Танай, завалился на левый борт и врезался в лесной массив. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщили в прокуратуре, экипаж упавшего воздушного судна сообщил об отказе одного из двигателей. Легкомоторный самолет совершил посадку в населенном пункте Журавлево.

На борту было 17 парашютистов. Все прыжки с парашютом, запланированные на 19 июня на аэродроме Танай, где произошло ЧП, отменены.

Источник: ТАСС