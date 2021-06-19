Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Самолет с парашютистами разбился в России, есть жертвы. Фото: Википедия

Самолет с парашютистами разбился в России, есть жертвы (ФОТО)

19 июн 2021, 09:42
999

В России самолет со спортсменами-парашютистами на борту потерпел крушение в Кемеровской области. В результате погибли по меньшей мере семь человек, еще 13 получили ранения.

Известно, что самолет L-410 взлетел с аэродрома Танай, завалился на левый борт и врезался в лесной массив. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщили в прокуратуре, экипаж упавшего воздушного судна сообщил об отказе одного из двигателей. Легкомоторный самолет совершил посадку в населенном пункте Журавлево.

На борту было 17 парашютистов. Все прыжки с парашютом, запланированные на 19 июня на аэродроме Танай, где произошло ЧП, отменены.


Источник: ТАСС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров