Отказ от поставок летального оружия Украине – Белый дом сделал заявление. Фото: antikor.com.ua

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Информацию о приостановлении предоставления военной помощи Украине прокомментировала администрация президента США Джо Байдена.

Белый дом опроверг сообщение об отказе поставок летального оружия. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Информация о том, что мы задерживаем помощь Украине в области безопасности, — нонсенс, — подчеркнула она.

Псаки напомнила, что США предоставили пакет помощи Украине размером в 150 млн долл., включая летальное оружие, перед встречей Байдена и Путина.

Кроме того, как она отметила, США также подготовили резервные фонды на случай дальнейшего вторжения России в Украину.

Президент Байден прямо сказал Путину: мы твердо поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины, — говорится в заявлении.



В целом с 2014 года США предоставили Украине военную помощь более чем на 2,5 млрд грн, напомнили в Пентагоне. В 2021 году Штаты передали украинскому флоту новые скоростные катера и надувные лодки.

Напомним, издание Politico со ссылкой на собственные источники сообщило, что пакет военной помощи с летальным оружием для Украины передумал поставлять Белый дом. В Совете нацбезопасности якобы заморозили дальнейшие шаги после того, как Россия объявила об отводе своих сил и началась подготовка к встрече американского президента Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина в Женеве.