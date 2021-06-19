Відмова від постачання летальної зброї – Білий дім зробив заяву. Фото: antikor.com.ua

https://racurs.ua/ua/n156364-vidmova-vid-postachannya-letalnoyi-zbroyi-bilyy-dim-zrobyv-zayavu.html

Ракурс

Інформацію про призупинення надання військової допомоги Україні прокоментувала адміністрація президента США Джо Байдена.

Білий дім заперечив повідомлення про відмову постачання летальної зброї. Про це йдеться в заяві речниці Білого дому Джен Псакі.

Інформація про те, що ми затримуємо допомогу Україні в галузі безпеки, — нонсенс, — зазначила вона.

Псакі нагадала, що США надали пакет допомоги Україні розміром в 150 млн дол., включно із летальною зброєю, перед зустріччю Байдена та Путіна.

Крім того, як вона зазначила, США також підготували резервні фонди на випадок подальшого вторгнення Росії в Україну.

Президент Байден прямо сказав Путіну: ми непохитно підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України, — йдеться в заяві.



Загалом із 2014 року США надали Україні військову допомогу на понад 2,5 млрд грн, нагадали в Пентагоні. У 2021 році Штати передали українському флоту нові швидкісні катери та надувні човни.

Нагадаємо, видання Politico з посиланням на власні джерела повідомило, що пакет військової допомоги з летальною зброєю для України передумав постачати Білий дім. У Раді нацбезпеки нібито заморозили подальші кроки після того, як Росія оголосила про відведення своїх сил та розпочалася підготовка до зустрічі американського президента Джо Байдена та його російського колеги Володимира Путіна у Женеві.