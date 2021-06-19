Карантин в Україні. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n156363-skilky-ludey-odujaly-vid-covid-19-za-mynulu-dobu-infografika.html

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Коронавірус в Україні за минулу добу, 18 червня, підхопили 852 людини, серед них 23 дитини та 41 медпрацівник.

Від ускладнень хвороби померли 40 українців. Про це 19 червня повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Також за минулу добу:

госпіталізовано — 571 особа;

одужало — 2 тис. 736 осіб;

здійснено тестувань — 49 тис. 630 (зокрема методом ПЛР — 26 тис. 463, методом ІФА — 8 тис. 608).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло — 2 млн 229 тис. 44 особи;

одужало — 2 млн 150 тис. 708 осіб;

летальних випадків — 51 тис. 992;

проведено ПЛР-тестувань — 10 млн 656 тис. 207.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (202), Харківській (63), Львівській (61), Дніпропетровській (44) та Миколаївській (44) областях.

Нагадаємо, у МОЗ повідомили, що наразі зафіксовано близько 12 тис. мутацій коронавірусу, і деякі з них є особливо небезпечними, адже змінили властивості вірусу. Вони почали швидше передаватися від людини до людини.