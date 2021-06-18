Віктор Ляшко. Фото: Громадське

https://racurs.ua/ua/n156352-nova-hvylya-koronavirusu-moz-poperedylo-pro-zagrozu.html

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Коронавірус в Україні пішов на спад, однак потенційна загроза нової хвилі інфекції досі існує.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що розслаблятися рано. Таку заяву він зробив під час брифінгу з журналістами.

Чи загрожує нам новий спалах? Потенційно така загроза існує, тому розслаблятися не час, — заявив він.

За словами Ляшка, наразі вже зафіксовано близько 12 тис. мутацій коронавірусу, і деякі з них є особливо небезпечними, адже змінили властивості вірусу. Зокрема, вони почали швидше передаватися від людини до людини. Ляшко зазначив, що зростання захворюваності в Росії та Великій Британії викликає занепокоєння.

Але зараз ми бачимо значне зниження захворюваності у світі. Раніше 800−900 тис. випадків фіксували, а зараз 300−350 тис. випадків (на добу — ред.), — сказав міністр охорони здоров’я.



Він пояснив, що послаблення карантинних обмежень в Україні зумовлене досягненням показників «зеленої» зони та спрямоване на запобігання пандемічної втоми. Крім того, за словами міністра, у літній період Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) продовжує роботу з підготовки до потенційного нового спалаху інфекції. Зокрема, забезпечує лікарні централізованою подачею кисню.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що головний санітарний лікар Ігор Кузін вважає, що українцям навряд вдасться уникнути четвертої хвилі епідемії коронавірусу восени. Він вважає, що попри покращення ситуації із захворюваністю на коронавірус в Україні, адаптивний карантин треба подовжувати.