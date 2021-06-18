Виктор Ляшко. Фото: Громадське

https://racurs.ua/n156352-novaya-volna-koronavirusa-minzdrav-predupredil-ob-ugroze.html

Ракурс

Коронавирус в Украине пошел на спад, однако потенциальная угроза новой волны инфекции до сих пор существует.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что расслабляться рано. Такое заявление он сделал во время брифинга с журналистами.

Грозит ли нам новая вспышка? Потенциально такая угроза существует, поэтому расслабляться не время, — заявил он.

По словам Ляшко, сейчас уже зафиксировано около 12 тыс. мутаций коронавируса, и некоторые из них являются особо опасными, ведь они изменили свойства вируса. В частности, он начал быстрее передаваться от человека к человеку. Ляшко отметил, что рост заболеваемости в России и Великобритании вызывает беспокойство.

Но сейчас мы видим значительное снижение заболеваемости в мире. Ранее 800−900 тыс. случаев фиксировали, а сейчас 300−350 тыс. случаев (в сутки — ред.), — сказал министр здравоохранения.

Он добавил, что ослабление карантина в Украине обусловлено достижением показателей «зеленой» зоны и направлено на предотвращение пандемической усталости.

Кроме того, по словам министра, в летний период Минздрав продолжает работу по подготовке к потенциальной новой вспышки инфекции. В частности, обеспечивает больницы централизованной подачей кислорода.

Напомним, ранее мы сообщали, что главный санитарный врач Игорь Кузин считает, что украинцам вряд ли удастся избежать четвертой волны эпидемии коронавируса осенью. Он считает, что несмотря на улучшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Украине, адаптивный карантин надо продлить.