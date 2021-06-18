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Ракурс
Наводнение в Ялте продолжается, фото: социальные сети

Наводнение в Ялте — погиб человек, в городе отключили свет и воду

18 июн 2021, 18:00
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Масштабное наводнение в оккупированной Ялте, которое привело к затоплению значительной части города, сегодня, 18 июня, уже унесло человеческую жизнь.

Погиб мужчина 1995 года рождения — его унесло потоком воды. Об этом сообщает российское агентство «Интерфакс» со ссылкой на оккупационную администрацию Крыма.

В части города был отключено энергоснабжение — по состоянию на 12.00 сегодняшнего дня были обесточены 80 трансформаторных подстанций. Об этом сообщили в электросетевой компании «Крымэнерго». Без электроснабжения остались 2,7 тыс. потребителей.

Также оккупационная администрация города сообщила об отключении водоснабжения, местных жителей призвали запасаться питьевой водой.

Кроме того, в городе ввели чрезвычайное положение.


Напомним, в Ялте за шесть часов выпали две месячные нормы осадков, в результате чего вышла из берегов местная река Водопадная.

Источник: «Интерфакс»

Источник: Ракурс


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