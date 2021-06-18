Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Повінь у Ялті триває, фото: соціальні мережі

Повінь у Ялті — загинула людина, у місті відключили світло та воду

18 чер 2021, 18:00
999

Масштабна повінь у тимчасово окупованій Ялті, яка призвела до затоплення значної частини міста, сьогодні, 18 червня, вже забрала людське життя.

Загинув чоловік 1995 року народження — його віднесло потоком води. Про це повідомляє російське агентство «Інтерфакс» з посиланням на окупаційну адміністрацію Криму.

У частині міста було вимкнене енергопостачання — станом на 12.00 сьогоднішнього дня були знеструмлені 80 трансформаторних підстанцій. Про це повідомили в електромережевій компанії «Крименерго». Без електропостачання залишилися 2,7 тис. споживачів.

Також окупаційна адміністрація міста повідомила про вимкнення водопостачання, місцевих жителів закликали запасатися питною водою.

Крім того, у місті запровадили надзвичайний стан.


Нагадаємо, у Ялті за шість годин випали дві місячні норми опадів, в результаті чого вийшла з берегів місцева річка Водоспадна.

Джерело: «Інтерфакс»

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів