Повінь у Ялті триває, фото: соціальні мережі

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Масштабна повінь у тимчасово окупованій Ялті, яка призвела до затоплення значної частини міста, сьогодні, 18 червня, вже забрала людське життя.

Загинув чоловік 1995 року народження — його віднесло потоком води. Про це повідомляє російське агентство «Інтерфакс» з посиланням на окупаційну адміністрацію Криму.

У частині міста було вимкнене енергопостачання — станом на 12.00 сьогоднішнього дня були знеструмлені 80 трансформаторних підстанцій. Про це повідомили в електромережевій компанії «Крименерго». Без електропостачання залишилися 2,7 тис. споживачів.

Також окупаційна адміністрація міста повідомила про вимкнення водопостачання, місцевих жителів закликали запасатися питною водою.

Крім того, у місті запровадили надзвичайний стан.

Нагадаємо, у Ялті за шість годин випали дві місячні норми опадів, в результаті чого вийшла з берегів місцева річка Водоспадна.

Джерело: «Інтерфакс»