Вдарити санкціями по низці сфер в Білорусі готується ЄСhttps://racurs.ua/ua/n156350-vdaryty-sankciyamy-po-nyzci-sfer-v-bilorusi-gotuietsya-ies.htmlРакурс
Санкції проти Білорусі готується запровадити Європейський Союз (ЄС). Країни-партнери вже погодили секторальні санкції, які торкнуться калійної промисловості, нафти та банківського сектору.
Про це повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк у своєму Twitter.
understand that there is an agreement on the EU sectoral sanctions on #Belarus and the three areas potash, banking & oil with a political green light at the foreign affairs council on Mon. should be finalized in the following days.
— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 18, 2021
Стало зрозуміло, що існує угода про секторальні санкції ЄС щодо Білорусі за трьома сферами — калійні добрива, банківська справа і нафта — з політичним «зеленим світлом» на раді у закордонних справах в понеділок. Має фіналізуватися найближчими днями, — заявив він.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Білорусь хочуть відключити від міжнародної системи платежів SWIFT і позбавити участі в Олімпіаді в Токіо. Європарламент закликав Раду Європейського Союзу запровадити нові санкції проти Мінська.