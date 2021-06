Санкції проти Білорусі готується запровадити Європейський Союз (ЄС). Країни-партнери вже погодили секторальні санкції, які торкнуться калійної промисловості, нафти та банківського сектору.

Про це повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк у своєму Twitter.

understand that there is an agreement on the EU sectoral sanctions on #Belarus and the three areas potash, banking & oil with a political green light at the foreign affairs council on Mon. should be finalized in the following days.