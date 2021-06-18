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Ракурс
Санкції проти Білорусі. Фото: ЄП

Вдарити санкціями по низці сфер в Білорусі готується ЄС

18 чер 2021, 17:36
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Санкції проти Білорусі готується запровадити Європейський Союз (ЄС). Країни-партнери вже погодили секторальні санкції, які торкнуться калійної промисловості, нафти та банківського сектору.

Про це повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк у своєму Twitter.

Стало зрозуміло, що існує угода про секторальні санкції ЄС щодо Білорусі за трьома сферами — калійні добрива, банківська справа і нафта — з політичним «зеленим світлом» на раді у закордонних справах в понеділок. Має фіналізуватися найближчими днями, — заявив він.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Білорусь хочуть відключити від міжнародної системи платежів SWIFT і позбавити участі в Олімпіаді в Токіо. Європарламент закликав Раду Європейського Союзу запровадити нові санкції проти Мінська.

Джерело: Ракурс


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