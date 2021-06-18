Санкції проти Білорусі. Фото: ЄП

https://racurs.ua/ua/n156350-vdaryty-sankciyamy-po-nyzci-sfer-v-bilorusi-gotuietsya-ies.html

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Санкції проти Білорусі готується запровадити Європейський Союз (ЄС). Країни-партнери вже погодили секторальні санкції, які торкнуться калійної промисловості, нафти та банківського сектору.

Про це повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк у своєму Twitter.

understand that there is an agreement on the EU sectoral sanctions on #Belarus and the three areas potash, banking & oil with a political green light at the foreign affairs council on Mon. should be finalized in the following days.

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 18, 2021

Стало зрозуміло, що існує угода про секторальні санкції ЄС щодо Білорусі за трьома сферами — калійні добрива, банківська справа і нафта — з політичним «зеленим світлом» на раді у закордонних справах в понеділок. Має фіналізуватися найближчими днями, — заявив він.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Білорусь хочуть відключити від міжнародної системи платежів SWIFT і позбавити участі в Олімпіаді в Токіо. Європарламент закликав Раду Європейського Союзу запровадити нові санкції проти Мінська.