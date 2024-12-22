ЄС готує 16-й пакет санкцій проти рф до річниці вторгнення в Україну

ЄС готує 16-й пакет санкцій проти рф до річниці вторгнення

https://racurs.ua/ua/n202404-ies-gotuie-16-y-paket-sankciy-proty-rf-do-richnyci-vtorgnennya-v-ukrayinu.html

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Європейський Союз готує 16-й пакет санкцій проти рф до річниці вторгнення.

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Про це 22 грудня повідомили у Welt am Sonntag.

Підготовку до ухвалення нових обмежень у лютому 2025 року вже розпочали, повідомляє тижневик із посиланням на дипломатів у Брюсселі. За їхніми словами, 16-й пакет санкцій задумано як «чіткий сигнал Москві», до нього буде внесено заходи проти конкретних секторів російської економіки, «яких досі або взагалі не торкнулися санкції, або торкнулися недостатньо».

Нагадаємо, що 15-й пакет європейських санкцій проти росії було ухвалено 16 грудня. Він торкнувся так званого тіньового флоту рф, а також фізичних та юридичних осіб з Китаю, КНДР і білорусі, які допомагали країні-агресору з обходом діючих санкцій.