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Ракурс
ЄС готує 16-й пакет санкцій проти рф до річниці вторгнення

ЄС готує 16-й пакет санкцій проти рф до річниці вторгнення в Україну

22 гру 2024, 10:07
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Європейський Союз готує 16-й пакет санкцій проти рф до річниці вторгнення.


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Про це 22 грудня повідомили у Welt am Sonntag.

Підготовку до ухвалення нових обмежень у лютому 2025 року вже розпочали, повідомляє тижневик із посиланням на дипломатів у Брюсселі. За їхніми словами, 16-й пакет санкцій задумано як «чіткий сигнал Москві», до нього буде внесено заходи проти конкретних секторів російської економіки, «яких досі або взагалі не торкнулися санкції, або торкнулися недостатньо».

Нагадаємо, що 15-й пакет європейських санкцій проти росії було ухвалено 16 грудня. Він торкнувся так званого тіньового флоту рф, а також фізичних та юридичних осіб з Китаю, КНДР і білорусі, які допомагали країні-агресору з обходом діючих санкцій.

Джерело: Ракурс


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