Євросоюз запровадив нові санкції проти білоруської влади. Фото:

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Ракурс

Рада Євросоюзу 5 серпня запровадила нові санкції проти білоруської влади.

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Обмежувальні заходи ввели щодо 28 осіб за їхню роль у внутрішніх репресіях та порушеннях прав людини в білорусі. Зокрема, проти двох заступників начальника Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією Міністерства внутрішніх справ. Цей підрозділ відповідальний за політичні переслідування, включаючи довільні і незаконні арешти та жорстоке поводження, в тому числі тортури, з активістами та членами громадянського суспільства. Про це йдеться в заяві Ради ЄС.

У санкційному списку опинилися прокурори й судді, які виносили політично вмотивовані вироки, в тому числі проти громадян, які протестували проти фальсифікації президентських виборів 2020 року або просто висловлювали свою думку проти режиму олександра лукашенка. Також обмежувальні заходи ввели до керівників різних виправних установ.

Санкції запровадили й проти білоруських медійників — гендиректора найбільшого державного інформаційного агентства БелТА Ірини Акулович, ведучого телепрограми «Сенат» на каналі СТВ Микити Рачиловського та екс-керівника прес-служби лукашенка Дмитра Жука. Ці особи, як йдеться в заяві, надавали білоруській громадськості неправдиву інформацію про репресії й поширювали дезінформацію.

В Брюсселі нагадали, що зараз під європейськими санкціями перебувають 261 фізична особа та 37 юридичних осіб.

Нагадаємо, у липні Рада Євросоюзу до 31 січня 2025 року продовжила санкції, запроваджені проти росії через вторгнення в Україну.