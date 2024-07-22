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Ракурс
ЄС продовжив антиросійські санкції, фото: «Українське радіо»

Євросоюз ще на півроку продовжив санкції проти рф

22 лип 2024, 14:00
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Рада Євросоюзу ще на шість місяців — до 31 січня 2025 року — продовжила санкції, запроваджені проти рф через вторгнення в Україну.


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Про це йдеться в повідомленні, опублікованому сьогодні, 22 липня, прес-службою Ради ЄС.

Зазначається, що європейські санкції проти рф були вперше запроваджені у 2014 році, а з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році ЄС ухвалив вже 14 безпрецедентних пакетів санкцій.

Наразі санкції складаються з широкого спектра заходів, включаючи:

  • обмеження щодо торгівлі, фінансів, технологій і товарів подвійного використання, промисловості, транспорту та предметів розкоші;
  • заборону на імпорт або передачу морської сирої нафти та певних нафтопродуктів з росії до ЄС;
  • «десвіфтизацію» кількох російських банків;
  • призупинення мовлення та ліцензій на мовлення у ЄС для кількох підтримуваних кремлем дезінформаційних ЗМІ;
  • заходи спрямовані на протидію обходу санкцій.

Поки незаконні дії російської федерації продовжують порушувати заборону на застосування сили, що є серйозним порушенням зобов’язань за міжнародним правом, доцільно залишати в силі всі заходи, введені ЄС, і вживати додаткових заходів, якщо це необхідно, — наголошують у Раді ЄС.

Джерело: Ракурс


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