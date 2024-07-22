Евросоюз еще на полгода продлил санкции против рф

ЕС продлил антироссийские санкции, фото: «Украинское радио»

https://racurs.ua/n197546-evrosouz-esche-na-polgoda-prodlil-sankcii-protiv-rf.html

Ракурс

Рада Євросоюзу ще на шість місяців — до 31 січня 2025 року — продовжила санкції, запроваджені проти рф через вторгнення в Україну.

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Про це йдеться в повідомленні, опублікованому сьогодні, 22 липня, прес-службою Ради ЄС.

Зазначається, що європейські санкції проти рф були вперше запроваджені у 2014 році, а з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році ЄС ухвалив вже 14 безпрецедентних пакетів санкцій.

Наразі санкції складаються з широкого спектра заходів, включаючи:

обмеження щодо торгівлі, фінансів, технологій і товарів подвійного використання, промисловості, транспорту та предметів розкоші;

заборону на імпорт або передачу морської сирої нафти та певних нафтопродуктів з росії до ЄС;

«десвіфтизацію» кількох російських банків;

призупинення мовлення та ліцензій на мовлення у ЄС для кількох підтримуваних кремлем дезінформаційних ЗМІ;

заходи спрямовані на протидію обходу санкцій.