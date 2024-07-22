Евросоюз еще на полгода продлил санкции против рф

Евросоюз еще на полгода продлил санкции против рфhttps://racurs.ua/n197546-evrosouz-esche-na-polgoda-prodlil-sankcii-protiv-rf.htmlРакурс
Рада Євросоюзу ще на шість місяців — до 31 січня 2025 року — продовжила санкції, запроваджені проти рф через вторгнення в Україну.
Про це йдеться в повідомленні, опублікованому сьогодні, 22 липня, прес-службою Ради ЄС.
Зазначається, що європейські санкції проти рф були вперше запроваджені у 2014 році, а з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році ЄС ухвалив вже 14 безпрецедентних пакетів санкцій.
Наразі санкції складаються з широкого спектра заходів, включаючи:
- обмеження щодо торгівлі, фінансів, технологій і товарів подвійного використання, промисловості, транспорту та предметів розкоші;
- заборону на імпорт або передачу морської сирої нафти та певних нафтопродуктів з росії до ЄС;
- «десвіфтизацію» кількох російських банків;
- призупинення мовлення та ліцензій на мовлення у ЄС для кількох підтримуваних кремлем дезінформаційних ЗМІ;
- заходи спрямовані на протидію обходу санкцій.
Поки незаконні дії російської федерації продовжують порушувати заборону на застосування сили, що є серйозним порушенням зобов’язань за міжнародним правом, доцільно залишати в силі всі заходи, введені ЄС, і вживати додаткових заходів, якщо це необхідно, — наголошують у Раді ЄС.