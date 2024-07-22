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Последствия российского авиаудара по Костнянтиновке, фото: Diego Herrera/Anadolu Agency
Рашисты нанесли авиаудар по жилому кварталу Константиновки (ФОТО)https://racurs.ua/n197545-rashisty-nanesli-aviaudar-po-jilomu-kvartalu-konstantinovki-foto.htmlРакурс
Російські загарбники завдали авіаудару по житловому сектору міста Костянтинівка на Донеччині.
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В результаті виникла пожежа у приватному житловому будинку та на відкритій території. Про це сьогодні, 22 липня, повідомила прес-служба ДСНС.
В результаті авіаудару травмовано одну людину. Крім того, пошкоджено:
- 12 приватних будинків;
- багатоповерхівку;
- дві крамниці;
- три інфраструктурні об'єкти.
Рятувальники ліквідували загоряння зруйнованих будівельних конструкцій будинку та легкового автомобіля загальною площею 124 кв. м, а також загасили пожежу сухої трави на площі 150 кв. м, — зазначають у відомстві.
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