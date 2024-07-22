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Ракурс
Наслідки російського авіаудару по Костнянтинівці, фото: Diego Herrera/Anadolu Agency

Рашисти завдали авіаудару по житловому кварталу Костянтинівки (ФОТО)

22 лип 2024, 13:38
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Російські загарбники завдали авіаудару по житловому сектору міста Костянтинівка на Донеччині.


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В результаті виникла пожежа у приватному житловому будинку та на відкритій території. Про це сьогодні, 22 липня, повідомила прес-служба ДСНС.

В результаті авіаудару травмовано одну людину. Крім того, пошкоджено:

  • 12 приватних будинків;
  • багатоповерхівку;
  • дві крамниці;
  • три інфраструктурні об'єкти.

Рятувальники ліквідували загоряння зруйнованих будівельних конструкцій будинку та легкового автомобіля загальною площею 124 кв. м, а також загасили пожежу сухої трави на площі 150 кв. м, — зазначають у відомстві.

Наслідки російського авіаудару по Костнянтинівці, фото: Diego Herrera/Anadolu Agency

Джерело: Ракурс


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