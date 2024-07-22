Наслідки російського авіаудару по Костнянтинівці, фото: Diego Herrera/Anadolu Agency

https://racurs.ua/ua/n197545-rashysty-zavdaly-aviaudaru-po-jytlovomu-kvartalu-kostyantynivky-foto.html

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Російські загарбники завдали авіаудару по житловому сектору міста Костянтинівка на Донеччині.

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В результаті виникла пожежа у приватному житловому будинку та на відкритій території. Про це сьогодні, 22 липня, повідомила прес-служба ДСНС.

В результаті авіаудару травмовано одну людину. Крім того, пошкоджено:

12 приватних будинків;

багатоповерхівку;

дві крамниці;

три інфраструктурні об'єкти.