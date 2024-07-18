Британія ввела санкції проти 11 танкерів, що перевозять російську нафту до третіх країн

https://racurs.ua/ua/n197435-brytaniya-vvela-sankciyi-proty-11-tankeriv-rosiyskogo-tinovogo-flotu.html

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Велика Британія запровадила санкції проти 11 танкерів, що перевозять російську нафту до третіх країн.

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Уряд пояснив, що санкції введені проти суден, які беруть участь у діяльності, метою або наслідком якої є дестабілізація, підрив або загроза територіальній цілісності, суверенітету чи незалежності України.

Усі зазначені судна беруть участь у транспортуванні нафти або нафтопродуктів, що походять з росії, до третіх країн. Ці судна ходять під прапорами Панами, Габону та Островів Кука.

Цим суднам забороняється доступ до портів Британії, а також захід до них їхніх капітанів чи лоцманів. Реєстрація танкерів в Судовому реєстрі Великої Британії може бути припинена. Капітани і лоцмани цих суден можуть отримати припис про їхнє затримання.

У червні ЄС ухвалив 14 пакет санкцій проти росії, включаючи обмеження на транзит російського зрідженого природного газу через європейські порти. Під обмеження потрапили 116 фізичних та юридичних осіб РФ.

Проте Євросоюз продовжить закуповувати російський зріджений природний газ, але заборонить його реекспорт у рамках нового пакету санкцій. Також почала діяти заборона авіакомпаніям виконувати чартери та приватні перельоти по всьому світу на замовлення громадян рф.

Як заявила Рада ЄС, компанії Євросоюзу відповідальні за те, щоб їх дочірні компанії у третіх країнах дотримувалися санкцій проти рф. Також ЄС включив до санкцій 61 фірму з росії, Китаю, ОАЕ, Туреччини через експорт технологій подвійного призначення.